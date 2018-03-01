Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило ОТП Банку кредитный рейтинг «А+(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении АКРА , кредитный рейтинг обусловлен умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности банка («a-») ввиду сильной позиции по достаточности капитала (уровень достаточности основного капитала ОТП Банка по показателю Н1.2 на 1 января 2018 года — 11,75%), удовлетворительной оценки риск-профиля и удовлетворительной позиции по ликвидности и фондированию при адекватном бизнес-профиле.

Поддержку кредитному рейтингу банка оказывает возможность получения экстраординарной помощи от материнской структуры с относительно высоким уровнем кредитоспособности. Почти 100% акций банка напрямую или через дочернюю структуру контролирует OTP Bank PLC — головная компания OTP Group, которая является крупным провайдером финансовых услуг, ведущим деятельность в странах Восточной и Центральной Европы (около 50% всех активов OTP Group приходится на долю Венгрии).

