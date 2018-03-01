Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило ООО «Фольксваген Банк Рус» кредитный рейтинг «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе АКРА , кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления ему экстраординарной поддержки группой Volkswagen, материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности.

Оценка собственной кредитоспособности банка относительно высокая («a+») ввиду сильной позиции по достаточности капитала (уровень основного капитала по показателю Н1.2 на 1 января 2018 года — 42,9%), сильной оценки риск-профиля, адекватной позиции по ликвидности и фондированию, а также удовлетворительной оценки бизнес-профиля.



В АКРА отмечают, что основная стратегическая задача банка — поддержание продаж автомобилей брендов, принадлежащих группе Volkswagen, на территории РФ. В настоящее время банк осуществляет преимущественно кредитование физических лиц. Продукция автопроизводителей группы охватывает все ценовые сегменты, что способствует диверсификации кредитных рисков Фольксваген Банка и позволяет ему поддерживать прибыльность на достаточно высоком уровне, указано в релизе агентства. Фактическая обеспеченность кредитного портфеля близка к 100%. Темпы роста объема кредитного портфеля за 12 месяцев составили 19,1%, при этом рост объема выданных кредитов является органическим, обусловлен рыночными тенденциями и не характеризуется повышенными рисками для банка, указано в числе прочего в релизе.