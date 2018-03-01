8 февраля 2018 г. в Москве состоится форум о маркетинге финансовых услуг II FinProfit .

ПАО «АК БАРС» БАНК на форуме поделится опытом внедрения новых цифровых продуктов, на примере кейса получения кредита без визита в банк посредством интернет-банка. В условиях цифровизации банковского бизнеса «АК БАРС» Банк не боится экспериментировать, пересматривая все свои основные процедуры с первого до последнего этапа. Это делается для того, чтобы оптимизировать внутренние бизнес-процессы и улучшить «клиентский путь», устранить проблемные вопросы, вызывающие у клиентов основные затруднения, найти новые варианты предложения клиентам дистанционных услуг в режиме реального времени и активно внедрять передовые технологии.

FinProfit 2018 – это профессиональный форум в области финансового маркетинга, созданный специально для обмена передовым опытом и лучшими практическими кейсами в сфере маркетинга финансовых услуг и продуктов.