Рейтинговое агентство RAEX подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 2017 год. «АК БАРС» Банк вошел в десятку лидеров, заняв седьмое место по размеру портфеля выданных кредитов.

По данным исследования, за 12 месяцев прошлого года общий объем кредитов, выданных банками малым и средним предприятиям, составил 6,1 трлн рублей, что на 15% превысило результаты 2016 года. Поддержку рынку оказали постепенное снижение стоимости фондирования и расширение программ господдержки данного сегмента.

Кредитование малого и среднего бизнеса остается приоритетным направлением работы «АК БАРС» Банка. Объем кредитов банка, выданных МСБ по состоянию на 1 января 2018 года составил около 50 млрд рублей РФ. Среди кредитных предложений есть программы , позволяющие пополнить оборотные средства компании, осуществить модернизацию производства, произвести ремонт объектов недвижимости, транспортных средств и спецтехники. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться овердрафтом, лизинговым финансированием и получить банковские гарантии для поставщиков.

Всего в исследовании приняли участие 30 банков, активно работающих с субъектами МСБ. Полные итоги исследования будут опубликованы на сайте RAEX (Эксперт РА) и в ведущих деловых изданиях в марте 2018 года. С результатами исследования можно ознакомиться на сайте агентства .