Снижение в феврале 2018 года ключевой ставки Банка России до 7,5% будет способствовать сохранению тенденции к снижению ставок ипотечного кредитования в первой половине 2018 года, а к концу текущего года средняя ставка может составить до 8%. Об этом говорится в сообщении Агентства ипотечного жилищного кредитования, распространенном в пятницу.

Как указывает агентство со ссылкой на данные Банка России, в январе 2018 года поставлен очередной рекорд выдачи ипотеки: 78 тыс. кредитов на сумму 148,3 млрд рублей. Это на 95% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в количественном выражении и на 105% — в денежном. Показатели близки к предварительной оценке, ранее озвученной АИЖК (120—140 млрд рублей).

Январские темпы роста существенно выше значений, наблюдаемых с мая 2017 года, отмечают в АИЖК. Там напоминают, что в период с мая по декабрь 2017-го темпы роста ипотеки (по отношению к аналогичным месяцам предыдущего года) составляли примерно 40—70%. Текущие темпы роста во многом обусловлены эффектом низкой базы начала 2017 года.

Как следует из сообщения АИЖК, на приобретение жилья в новостройках под залог договоров долевого участия в строительстве населению в январе 2018 года предоставлено 21 тыс. кредитов на сумму 47,1 млрд рублей. Средний размер предоставленного в январе 2018-го ипотечного кредита составляет 2,24 млн рублей на первичном рынке и 1,78 млн рублей на вторичном.

По кредитам на новостройки ставка выдачи в январе составила 9,61% (минус 1,75 процентного пункта к январю 2017 года), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке — 9,97% (минус 2,19 п. п.). Средняя ставка по всем выданным кредитам в январе — 9,85% (минус 1,99 п. п.).

Общий объем ипотечного портфеля банков достиг 5,37 трлн рублей (плюс 17% к январю 2017 года), из которых 1,13 трлн составляет задолженность по ипотечным кредитам, выданным под залог долевого участия при приобретении жилья на первичном рынке (плюс 22% к январю 2017 года).

Качество ипотечного портфеля на балансах банков сохраняется на высоком уровне, подчеркивают в АИЖК. Доля ипотечной задолженности, просроченной более чем на 90 дней, на 1 февраля 2018 года снизилась до 2,19% (с 2,68% годом ранее). В АИЖК напоминают, что в начале 2018-го Банком России введены повышенные коэффициенты резервирования по кредитам с низким первоначальным взносом (менее 20%). «Эти меры будут способствовать предупреждению формирования кредитных рисков и дальнейшему росту качества ипотечного портфеля: по статистике Банка России, вероятность возникновения просроченной задолженности по ипотеке в течение месяца по кредитам с первоначальным взносом до 10% более чем в два раза выше, чем по кредитам с первоначальным взносом в 20—30%», — говорится в сообщении аналитиков агентства.

По прогнозам АИЖК, в 2018 году будет выдано 1,3—1,4 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,5—2,7 трлн рублей. «Низкий уровень инфляции и прогнозируемое снижение ключевой ставки приведет к продолжению тенденции к снижению ставок по ипотеке. По оценке АИЖК, к концу 2018 года они могут составить до 8%», — заключают эксперты.



Напомним, днем ранее генеральный директор АИЖК Александр Плутник заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что ставка по ипотеке в России может снизиться до 7% годовых в течение следующих двух лет.