Банк «ФК Открытие» с 1 марта 2018 года прекращает прием заявок на выпуск кобрендовых карт «Открытие — Аэрофлот», сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Все заявки, поданные клиентами до 28 февраля включительно, будут приняты, а карты , выпущенные по этим заявкам, будут зарегистрированы в системе «Аэрофлот — Бонус». Все выданные ранее карты «Открытие — Аэрофлот» будут обслуживаться в обычном режиме, мили за полеты либо покупки будут начисляться в течение всего срока действия карты», — говорится в релизе.

Действующие клиенты также смогут перевыпустить карты в связи с окончанием срока их действия либо по иным причинам.

«Хочу подчеркнуть: обслуживание действующих карт «Открытие — Аэрофлот», выданных до 1 марта, продолжается в обычном режиме. Условия для участников программы лояльности «Аэрофлот — Бонус», предлагаемые банком «Открытие», по-прежнему остаются одними из лучших на рынке. Все заявки на выпуск карт, поданные клиентами до 28 февраля включительно, будут приняты, а карты, выпущенные по этим заявкам, будут зарегистрированы в системе «Аэрофлот — Бонус», — сообщил член правления, руководитель розничного бизнеса банка «Открытие» Вениамин Полянцев.

