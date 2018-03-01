Японский банковский гигант SBI Group отложил запуск криптовалютной биржи, сославшись на необходимость повышения мер безопасности.

В заявлении платформы SBI Virtual Currencies говорится, что для дальнейшего укрепления мер безопасности, систем управления капиталами и клиентами в целях обеспечения сохранности активов пользователей биржи виртуальных валют потребуется дополнительное время, сообщает CoinDesk .

SBI Group заявила о своем намерении создать платформу для торговли цифровыми активами в декабре прошлого года, когда подразделение SBI Holdings подписало контракт с китайской биржей Huobi.