Центральный банк Сингапура объявил о тщательном изучении криптовалютного рынка с целью введения новых правил для регулирования отрасли, в том случае, если это будет необходимо.

Подобное заявление может означать, что в разработке находится новая регулятивная нормативно-правовая база для криптовалютных бирж Сингапура, за деятельностью которых власти сейчас пристально следят, предполагает Reuters .

Заместитель директора Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) Онг Чонг Ти пояснил, что Центральный банк ведет борьбу с отмыванием средств — компании, которые предлагают услуги, связанные с цифровыми деньгами, должны соответствовать ряду требований, иначе они не смогут работать на территории страны. Поэтому решается вопрос, требуются ли дополнительные правила в области защиты инвесторов.

Другие страны, такие как Южная Корея, где торгуют криптовалютами более активно, ищут способы, чтобы регулировать эту деятельность.