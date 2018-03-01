Курс доллара в 2018 году может составить 57,5—58 рублей за доллар, а не 59 рублей, как прогнозировалось ранее, отметил главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач на XI Зимней зерновой конференции в Алтайском крае, сообщает ТАСС .

«Более вероятно, что курс будет крепче: на 2018 год среднегодовое значение курса будет не 59 [рублей за доллар], а где-то порядка 57 с лишним рублей за доллар, примерно 57,5—58 рублей, неплохое укрепление рубля», — сказал Клепач.

По его словам, в 2019 году можно прогнозировать снижение курса до 60 рублей за доллар, так как ожидается некоторое понижение цен на нефть после завершения действия соглашения ОПЕК.