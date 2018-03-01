Рост ВВП по итогам 2018 года может составить 1,8%, сообщил главный экономист Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач, передает ТАСС .

«На 2018 год мы ожидаем неплохого роста ВВП — 1,8%, может, и больше, что является неплохим результатом», — сказал он на XI Зимней зерновой конференции, проходящей в Алтайском крае.

В среду ВЭБ опубликовал оценку роста ВВП России в январе. По расчетам Внешэкономбанка, с исключением сезонного и календарного факторов показатель вырос к декабрю на 0,6%, «прервав тенденцию последовательного сокращения экономической активности с сентября 2017 года». К январю 2017 года показатель повысился на 1,9%.

Рост экономики в 2018 году поддержит наблюдающаяся благодаря соглашению ОПЕК+ позитивная динамика цен на нефть, считает Клепач. «Хотя мы ожидаем, что к концу года и, соответственно, в 2019 году цены на нефть пойдут вниз, но тем не менее они на комфортном для нас уровне», — сказал он.

Среди поддерживающих рост факторов он назвал «достаточно высокий» уровень прибыли промышленности и аграрного сектора, а также проведение в РФ Чемпионата мира по футболу, который, по оценке экономиста, может добавить к росту ВВП 0,2—0,3%.

Тем не менее, хотя в 2018 году РФ превысит предкризисную точку в динамике ВВП, интенсивного роста ожидать сложно, сказал Клепач.