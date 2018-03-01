28 февраля в сети биткоина и ZClassic состоялся хардфорк Bitcoin Private, который будет поддерживать протокол на основе доказательства нулевого разглашения zk-SNARK.

Bitcoin Private — первый форк биткоина, основанный сразу на двух блокчейнах, ключевой особенностью которого станет использование протокола zk-SNARK для сокрытия данных о транзакциях. Эту технологию изначально применили разработчики анонимной криптовалюты ZCash, сообщает ForkLog .

Размер блока в сети составит 2Мб, а частота генерации новых блоков — 2,5 минуты, при этом каждый будет содержать 12,5 BTCP.

Монеты BTCP будут распределены в соотношении 1:1 между держателями биткоина и ZClassic. При этом представители биржи Bittrex подчеркнули, что держатели ZClassic также получат монеты BTCP, несмотря на то, что площадка не добавит форк в листинг.

Новый форк намерены поддержать мультивалютный кошелек Coinomi и криптовалютные биржи HitBTC и TradeSatoshi.