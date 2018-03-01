Китайская торговая площадка AliExpress 1 марта запустила в России собственную социальную сеть для клиентов «Клуб шопоголиков» и «биржу блогеров» AliExpress Connect.

По словам представителя AliExpress, в России «Клуб шопоголиков» интегрирован в мобильное приложение AliExpress как в один из основных каналов продаж, на него приходится более 60% всех заказов на платформе.

Блогерам на бирже AliExpress Connect предлагается записывать обзоры на товары, гонорар будет обозначен заранее. Для сотрудничества с биржей у блогера должно быть не менее 5 тыс. подписчиков, в том числе в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook и Twitter.

Как пояснил директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский, пользовательский контент помогает существенно нарастить продажи, именно поэтому продавцы и раньше пытались наладить взаимодействие с крупными блогерами, а интерфейс мобильного приложения все больше трансформируется в ленту соцсети не только с товарными предложениями, но и с обзорами товаров и редакционным контентом, сообщает «Коммерсант» .

По оценке сооснователя Data Insight Федора Вирина, более половины пользователей рунета имеют опыт покупок через социальные медиа.

«Однако до сих пор на рынке, не только в России, нет четкого понимания ни форматов social commerce, ни возможного выхлопа от этого канала. Новые проекты AliExpress — эксперименты в этой области. Несмотря на все расчеты, проект может полететь с той же вероятностью, как и провалиться»,— заключил Вирин.