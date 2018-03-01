В Модульбанке разработали цифрового ассистента Эм, который не просто реагирует на ключевые слова, а понимает смысл фраз и может вести диалог. Также, Эм способна обучаться, как Siri или Алиса.

Бот разработан, чтобы снизить нагрузку на бизнес-ассистентов и избавиться от необходимости постоянно увеличивать их штат из-за роста числа клиентов. Для создания Эм с помощью нейронных сетей были сгруппированы диалоги с клиентами за всю историю банка, говорится в сообщении Модульбанка.

Эм уже начала общаться с клиентами Модульбанка. Они могут оценить ее ответ, поставив лайк или дизлайк. Если Эм ошибается и получает дизлайк, она сразу переводит клиента на реального человека из нужного подразделения.

По словам Андрея Варикова, директора центра разработки Модульбанка, к обучению Эм применялись различные подходы, в том числе, обучали на диалогах из сериалов. Но банковский язык очень специфичен. Общаение с клиентами строится на простом языке, но мало кто в повседневном разговоре обсуждает проценты по депозитам, изменения в тарифах или комиссии за переводы валюты.

Сейчас Эм принимает около 10% всех обращений и в половине случаев решает проблему клиента самостоятельно, не привлекая специалиста. В перспективе она сможет принимать до 70% всех запросов, что позволит оптимизировать работу специалистов и ускорит ответ клиенту.