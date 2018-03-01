Регуляторы Китая намерены провести проверку счетов в китайских банках и платежных системах, принадлежащих физическим и юридическим лицам, подозреваемым в организации торгов на зарубежных криптовалютных площадках.

Принятые меры должны привести к сокращению числа возможных вариантов, к которым могут прибегнуть граждане Китая, желающие купить криптовалюту в обход запрета на криптотрейдинг.

Как сообщает Bloomberg , чтобы обойти запрет на криптотрейдинг, некоторые фирмы открыли офшорные платформы, позволяющие жителям страны покупать криптовалюты с помощью банковских счетов и платежных приложений. Пока неизвестно сколько средств удалось провести через них.