В феврале более 30 кредитных организаций изменили ставки по депозитам юридических лиц . Это «Уралсиб», «Уральский Финансовый Дом», ФорБанк, «Русь», Далена Банк, СДМ-Банк, Солид Банк, Чувашкредитпромбанк, Новобанк, Донкомбанк, «Санкт-Петербург», Уралкапиталбанк, Альфа-Банк, ВТБ, Руссобанк, «Агророс», «Открытие», «Промсвязьбанк», «Уссури», Дортрансбанк, Связь-Банк, Автоградбанк, Си Ди Би Банк, Запсибкомбанк, Локо-Банк, Народный Инвестиционный Банк, «Девон-Кредит», «Россия», «Советский», Нижневолжский Коммерческий Банк и Росбанк.

В целом по депозитам в рублях ставки снижены на 0,1—6 процентных пунктов. В долларах США ряд банков незначительно повысили ставки, на 0,15—0,75 п. п., но также несколько кредитных организаций снизили на 0,1—0,9 п. п.

В феврале банк «Возрождение» и ФорБанк предложили корпоративным клиентам новые депозиты.

ФорБанк с 1 февраля ввел депозит «Премиальный» . Срок — от 91 до 367 дней. Минимальная сумма депозита — 500 тыс. и 3 млн рублей. Максимальная сумма неограниченна. Ставка зависит от срока размещения и суммы. При неснижаемом остатке 500 тыс. рублей и сроке от 91 до 180 дней ставка составит 7,25% годовых, от 181 до 367 дней — 6,5%. При остатке 3 млн рублей — 8,25% и 7,5% годовых соответственно. Предусмотрена возможность частичного снятия до суммы неснижаемого остатка и пополнения вклада. Выплата процентов — в конце срока. Пролонгация и досрочное расторжение договора не предусмотрены. При достижении на депозите суммы 3 млн рублей процентная ставка увеличивается на 1% годовых, при достижении 5 млн рублей — на 0,5% годовых.

Банк «Возрождение» предложил «Сезонный депозит» . Разместить средства можно на 365 дней. Минимальная сумма — 1 млн рублей. Доходность — 7% годовых. Ежемесячная выплата процентов. По вкладу предусмотрена возможность досрочного изъятия всей суммы, размещенной на депозите, без потери процентов. Такая возможность появляется с 91-го дня размещения.

С 12 февраля 2018 года Центральный банк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,75% до 7,5% годовых. Это продолжит снижение ставок по депозитам юрлиц в банках.