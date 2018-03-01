С 1 марта 2018 года в ПАО «Энергомашбанк» стартует обновленная программа по кредитованию малого бизнеса без залога. Заявку могут подать юрлица и индивидуальные предприниматели из сферы малого бизнеса, ведущие стабильную деятельность не менее 6 месяцев на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предусмотрены ограничения по видам деятельности заемщика.

Кредит без залога можно оформить по одной из двух программ. «Доступный овердрафт» выдается на срок до 12 месяцев в сумме от 100 тыс. до 1 млн рублей, но не более 50% от среднемесячной выручки. При кредитовании на сумму до 500 тыс. руб. поручительство собственников и руководителя не требуется. Кредит «Расчетный» предоставляется на срок до 12 месяцев в сумме от 1 до 5 млн рублей, но не более среднемесячной выручки клиента. Для получения кредитов предусмотрен минимальный пакет документов.

Кредиты выдаются по ставке 14% годовых при выполнении клиентом условий по обеспечению ежемесячного поступления выручки на счет в ПАО «Энергомашбанк» в размере 50% от лимита кредита «Расчетный» или 100% от лимита овердрафта, а также предоставлении соглашения с другими обслуживающими банками о бесспорном списании денежных средств с расчетных счетов.