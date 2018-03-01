В Ярославской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы банка, присвоившей свыше 5,7 млн рублей. Фигурантка, 35-летняя местная жительница, обвиняется по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (в присвоении, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере), указано в сообщении Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в ноябре 2016 года заведующая кассой одного из банков принимала от граждан денежные средства в счет погашения задолженности по кредитным обязательствам. Женщина выписывала клиентам банка приходные кассовые ордера, подтверждающие факт получения денежных средств, заносила сведения в электронную автоматизированную систему банка, а затем удаляла сведения из системы и присваивала деньги себе либо брала деньги из кассы банка без оформления каких-либо документов. В результате она присвоила более 5,7 млн рублей, часть из которых разместила на принадлежащих ей счетах.

Впоследствии, узнав о проведении в банке финансовой проверки, злоумышленница с целью сокрытия недостачи денежных средств в кассе внесла в электронную систему кредитной организации недостоверные данные о снятии наличных денежных средств клиентами банка.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Ярославля.