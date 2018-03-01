За организацию преступных схем с использованием криптовалют Минфин предлагает ввести уголовную ответственность. При этом за использование криптовалюты в «повседневных» расчетах будет предусмотрена административная ответственность.

По словам Алексея Моисеева, единственным средством расчета является рубль.

«Если вы рассчитываетесь чем-то другим, то вы несете административную ответственность, не очень большую. Если вы организовали с группой в рамках преступного сообщества такой денежный суррогат, который был специально заведомо направлен на то, чтобы заменить расчеты в рублях, даже если это не несло потерь налоговых или других и не признано мошенничеством, то за это наступает уголовная ответственность. Ровно как пирамиды», — цитирует Моисеева RNS .

В качестве административной меры может быть предусмотрен штраф. Такая норма может появиться в законопроекте «О денежных суррогатах», но пока этот момент не прописан, добавил замминистра.