Telegram Open Network (TON) Павла Дурова допустил отказ от публичного ICO, проведение которого ожидалось в марте. Компания готова ограничиться двумя закрытыми инвестиционными раундами среди квалифицированных инвесторов, а также выделить часть токенов команде разработчиков TON. Это следует из двух презентаций для потенциальных инвесторов, сообщает РБК.

В презентациях от имени венчурных фондов iTechCapital и Da Vinci Capital инвесторов приглашают участвовать в проводимом сейчас втором раунде закрытой продажи токенов TON . Согласно предложениям, общая сумма средств, которую TON планирует привлечь от всех инвесторов, составляет до 3 млрд долларов. Компания намерена выпустить 5 млрд токенов Gram, из них 52–54% будут распределены среди инвесторов первого и второго раундов закрытой продажи токенов, еще 4% будет выделено разработчикам TON, а 42–44% токенов не будут распроданы и сохранятся в качестве резерва.

Согласно материалам, для привлечения к участию во втором раунде Da Vinci Capital намерен зарегистрировать на Каймановых островах отдельную структуру — DVC TON Fund. Этот фонд будет принимать от инвесторов платежи в долларах и затем переводить средства юридическому лицу, которое будет проводить продажу токенов — «токенизатору». DVC TON Fund может инвестировать до 50 млн долларов.



Павел Дуров отказался от официальных комментариев.



По информации одного из источников РБК, TON действительно может отказаться от публичного ICO: «У них даже при закрытом размещении есть возможность набрать всю нужную им сумму — предложений от инвесторов много. К тому же «неподходящим» инвесторам они сейчас могут отказывать, чего при публичном размещении может не получиться».

В конце 2017 года появилась информация о планах Telegram запустить блокчейн-проект и провести ICO. На YouTube была опубликована короткая презентация проекта, но Павел Дуров не подтверждал ее подлинность. В начале этого года в публичном доступе оказался 132-страничный документ, подписанный Николаем Дуровым, техническим директором Telegram и братом Павла Дурова. В нем рассказывалось о планах Telegram запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON), а также криптовалюту Gram.