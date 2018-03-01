Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о продлении санкций в отношении «дочек» российский банков, работающих на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.



«СНБО сегодня продолжает санкции против российских банков. В течение 2017 года чистые активы украинских банков с российским государственным капиталом сократились на треть», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, объем размещенных в этих банках средств физических и юридических лиц уменьшился на 28% и 34% соответственно.

Нацбанк Украины в 2017 году по поручению СНБО предложил применить санкции против Сбербанка, ВиЭс Банка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка. Президент Петр Порошенко 16 марта 2017-го своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на один год. Документ предусматривает запрет на вывод капитала в пользу материнских структур.

