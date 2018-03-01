В банке «ФК Открытие» (санируется силами УК фонда ЦБ) определились с «недостающими» после прихода команды из ВТБ 24 членами правления, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. За корпоративный бизнес будет отвечать выходец из Sberbank CIB Виктор Николаев, а за международное направление и небанковские активы, в том числе «Росгосстрах», — Кирилл Бровкович, который является зампредом правления «Согаза».



Кроме того, во вторник «ФК Открытие» сообщил об одобрении советом директоров банка в качестве члена правления Юрия Адамовича , бывшего руководителя блока по работе с проблемными активами МДМ Банка.

По данным газеты, Николаев будет отвечать за взаимоотношения с корпоративными клиентами, Бровкович — за международный бизнес группы «Открытие» и небанковские активы, в первую очередь восстановление и развитие СК «Росгосстрах», Адамович — за работу с проблемными активами. В «ФК Открытие» отказались от комментариев.



Сейчас в руководство «Открытия», кроме предправления банка Михаила Задорнова, входят бывшие топ-менеджеры ВТБ 24 (с 1 января присоединен к ВТБ) Сергей Русанов, Надия Черкасова, Александр Соколов и Вениамин Полянцев.



По словам источников издания, все топ-менеджеры были приглашены Михаилом Задорновым, однако утверждены после серьезного отбора. «Сначала обсуждались фигуры, которые в свое время «делали рынок», однако в итоге Михаил Задорнов решил пригласить менеджеров, пусть на данный момент менее известных, но более гибких и с большим потенциалом», — сказал один из собеседников газеты, близких к «ФК Открытие».



Новый состав правления банка будет утверждаться на внеочередном собрании акционеров банка «ФК Открытие», которое состоится 27 марта.

