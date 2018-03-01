Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу ускорить рост экономики до 3,7—3,8%, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщает ТАСС .

«Президент ставил задачу (обеспечить рост экономики. — Прим. ред.) — 3,7—3,8%. И если мы переструктурируем наши ресурсы, которые есть в бюджетной системе, если мы перенастроим налоговую систему, которая будет стимулировать экономический рост, если мы создадим более комфортные условия развития бизнеса, я уверен, мы можем увеличить динамику экономического развития», — сказал Силуанов.