Семейный бизнес Бориса Титова купил биткоины по цене $12 тыс.

«Хотя мне как чиновнику вроде разрешили это делать, но я пока этим не занимался. Но у меня семья, наш бизнес приобрел (биткоины. — RNS). Правда, не по очень хорошей цене — на $12 тыс. входили», — цитирует агентство бизнес-омбудсмена.

Как сообщил Титов журналистам в кулуарах форума «Криптосреда», он ожидает, что рынок криптовалют будет расти в долгосрочной перспективе.

«Я уверен, что ничего не потеряно. Я верю, что от такого скачкообразного несистемного роста все переходит к нормальной рыночной среде. И уже в нормальной среде на долгосрочных рынках все будет проистекать гораздо более стабильно, но все равно в позитивную сторону, в рост. Потому что этот рынок имеет огромные перспективы», — заключил бизнес-омбудсмена.