Сбербанк в 2017 году привлек еще 400 тыс. клиентов в корпоративном сегменте, что стало абсолютным рекордом. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.

«Это является абсолютным рекордом за историю нашей работы», — заявил Попов на конференции «ВЭД. Новый уровень Digital».

По его словам, активная клиентская база Сбербанка (совершают операцию минимум раз в три месяца) в корпоративном сегменте в прошлом году превысила 2 млн.



Среди причин роста Попов назвал запуск пакета услуг «Легкий старт». Кроме того, Сбербанк обнулил плату за открытие расчетных счетов и отменил месячную плату для предпринимателей, и повысил скорость обработки платежей.

