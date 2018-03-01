Объем выдач кредитов МСП за 2017 год увеличился на 60% по сравнению с 2016-м и достиг 1,3 трлн рублей, сообщил старший вице-президент Сбербанка , руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов в ходе конференции «ВЭД. Новый уровень Digital».

Годовой прирост портфеля составил более 200 млрд рублей.

По словам Попова, весь корпоративный портфель вырос на 11%, тогда как по МСП — на 19%, то есть «он рос опережающими темпами». В этом году Сбербанк ожидает роста кредитного портфеля не менее чем на 20%.