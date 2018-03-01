Сбербанк во II квартале 2018 года начнет обслуживать корпоративных клиентов на английском и китайском языках. Такой сервис будет внедрен в отделениях банка, кол-центрах, в мобильном банке. Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов, передает РИА Новости.



«У нас случился тяжелый кейс — мы не смогли обслужить предпринимателя, который говорит на английском. Россия по-прежнему остается интересным местом для предпринимателей, и мы критически переосмыслили качество сервисов, которые мы оказываем для клиентов на английском и китайском языке для клиентов, которые приходят в Россию и открывают свой бизнес», — рассказал Попов, выступая на конференции участников внешнеэкономической деятельности «ВЭД. Новый уровень. Digital».

«Во II квартале наш банк полностью — и цифровой банк, и наш контактный центр, и наши отделения будут иметь возможность говорить на английском и китайском языке. Мы верим в то, что это очень важно для части аудитории», — сказал Попов.

Сбербанк сейчас обрабатывает около 12 тыс. звонков из 100 тыс. звонков в неделю в своих кол-центрах для корпоративных клиентов за счет голосовой технологии speech to text, выдавая сразу ответы клиентам с помощью искусственного интеллекта, сообщил также он.

«Три—четыре года назад технология speech to text начала появляться на рынках и сейчас никто не удивляется. Стоит ответить на вопрос, в каком количестве сервисов вы это используете, может ли ваша система (в бизнесе) распознавать разговоры (клиентов по средствам связи) и подсказывать это оператору и фактически роботам отвечать клиентам на наиболее часто встречающиеся вопросы. У нас в неделю порядка из 100 тысяч звонков в центре корпоративных решений (Сбербанка) по порядку 12 тысяч звонков с помощью технологии speech to text — мы можем сразу клиентам выдавать ответы. Это ускоряет обслуживание», — сообщил Попов.