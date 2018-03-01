Предприниматель Александр Шуников разместил в Facebook открытое письмо в адрес Бинбанка , в котором утверждает, что столкнулся с риском потери своего бизнеса из-за неоплаченной услуги СМС-информирования по карте . В кредитной организации уже извинились перед бизнесменом и вернули все списанные комиссии.



Шуников рассказал, что в 2012 году открыл счет для компании в Москомприватбанке, и в этом же банке был его зарплатный счет. В 2014 году Москомприватбанк был приобретен Бинбанком, перед этим бизнесмен закрыл там расчетные счета и перевел юридическое лицо в другой банк.

«Зарплатная карта, на которой не было ни копейки, осталась не закрытой. Обслуживание карты стоило 0 рублей в год, поэтому особо не переживал. Вот тут и началось самое интересное», — пишет Шуников.

По его словам, банк подключил СМС-информирование о движении денежных средств. Два года со счета списывалась плата за СМС-информирование, после чего банк уведомил бюро кредитных историй, что по данному договору имеется просроченная задолженность.

Шуников считает, что именно эта задолженность послужила причиной того, что банки стали отказывать в предоставлении кредитных средств для его бизнеса , что чуть было не привело к банкротству. «Все отказываются кредитовать мое юридическое лицо. Мотивируя, как мы можем видеть в тебе надежного партнера, если у тебя просроченный долг перед банком?! То, что сейчас оценку надежности партнера делает бездушная машина, — это известно. Также этой машине и правилам кредитования, установленным почти во всех банках, все равно: размер долга, природа его происхождения», — рассуждает он.

Бизнесмену удалось выяснить, что долг, который насчитал ему банк, составил 740 рублей. После выяснения отношений с банком долг был списан, но теперь ему предстоит пройти процедуру восстановления испорченной кредитной истории.

В пресс-службе Бинбанка сказали, что уже извинились перед предпринимателем и вернули все списанные комиссии, но выразили сомнения в том, что кредитная история была испорчена из-за долга по СМС-информированию.

«Мы приносим искренние извинения клиенту за доставленные неудобства. Несмотря на то, что плата за СМС-информирование по действующим картам была предусмотрена тарифами, банк уже вернул клиенту все списанные комиссии. Никакой задолженности по картам нет, подтверждающий документ клиент может получить в любом удобном для него офисе банка. В том случае, если клиент не будет пользоваться картами банка, ему также рекомендуется посетить офис банка для их закрытия. Поскольку клиент уверяет, что информация о задолженности по карте, возникшей в результате списания комиссии за СМС-информирование, попала в бюро кредитных историй (БКИ), банком была инициирована проверка данного факта. Банк обратился во все БКИ, с которыми сотрудничает, по поводу проверки и удаления информации о данной задолженности клиента — в том случае, если такая информация в каком-либо бюро имеется. От всех БКИ банк получит обратную связь и сообщит об этом клиенту. Таким образом, мы можем гарантировать, что списанная и возвращенная комиссия за СМС-информирование не может быть причиной для отказа клиенту в кредите в каком-либо банке», — прокомментировали в кредитной организации.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru