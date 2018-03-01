Россельхозбанк 28 февраля закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-05Р. Итоговый объем выпуска со сроком обращения четыре года составил 25 млрд рублей. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Как отметил заместитель председателя правления РСХБ Кирилл Лёвин, установленный объем выпуска в размере 25 млрд рублей является самым крупным за всю историю размещения облигаций банка на внутреннем рынке. Совокупный спрос со стороны инвесторов, включая банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физических лиц, составил 33 млрд рублей и превысил первоначально запланированный объем размещения более чем в три раза.

«Отдельно хотел бы подчеркнуть растущий интерес к облигациям банка со стороны розничных инвесторов. В этот раз нам удалось привлечь более тысячи новых клиентов — физических лиц. Кроме того, процентная ставка на уровне 7,4% годовых является для нас самой низкой среди обращающихся на локальном рынке облигаций. Итоги сбора заявок показали, что инвесторы высоко оценивают надежность АО «Россельхозбанк» и привлекательность его долговых инструментов», — заявил зампред РСХБ.

Ранее в банке указывали, что ориентир ставки купона по новым облигациям для широкого круга инвесторов составляет 7,4—7,6% годовых.

Также сообщалось, что продажа облигаций физическим лицам реализована через точки продаж Россельхозбанка.



Напомним, в декабре прошлого года РСХБ разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-04Р в объеме 5 млрд рублей при запланированном объеме размещения до 20 млрд. Объем заявок от физлиц составил 2 млрд рублей, или 40% от объема выпуска.