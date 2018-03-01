Приложение GetContact, позволяющее узнать номер телефона абонента не из списка своих контактов, стало самым популярным в российском App Store. Сервисом, уже заблокированным в ряде стран, заинтересовался Роскомнадзор, сообщает РБК.



«В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования вплоть до направления искового заявления в суд об ограничении доступа к данному приложению на территории Российской Федерации», — сказал РБК представитель ведомства.

С начала этой недели, 26 февраля, по количеству скачиваний в российском App Store GetContact обогнал даже Telegram и «Сбербанк-онлайн». Только за февраль GetContact скачали в России около 200 тыс. раз (учитывались данные как Google Play, так и App Store) — это в 10 тыс. раз больше, чем в январе. «Россия стала в феврале вторым рынком по количеству загрузок GetContact. Больше скачивали только в Турции», — сообщили в App Annie.

Согласно описанию в магазине приложений, GetContact «делится идентификационной информацией и фотографией звонящего в момент поступления звонка, а также защищает от вредоносных и маркетинговых звонков, блокируя их». Благодаря программе пользователь может узнать, кто ему звонит, даже если контакта звонящего нет в его записной книжке. Базу имен и телефонов приложение получает за счет тех, кто его установил: GetContact получает информацию о том, как тот или иной номер записан в контактах других абонентов. По данным на официальном сайте разработчиков, в базе приложения находится уже больше 2 млрд телефонных номеров.

Для тех, кто не хочет, чтобы его номер числился в базе приложения, разработчики предусмотрели возможность удалить свой номер из поисковой выдачи. Для этого достаточно зайти на специальную страницу и оставить запрос. Но для этой операции номер нужно верифицировать: после оформления заявки на телефон придет код подтверждения в виде СМС. Компания обещает удалить номер пользователя в течение 24 часов.



В пользовательском соглашении к приложению говорится, что GetContact может делиться любой персональной или корпоративной информацией с любой третьей стороной и собирать данные с помощью различных инструментов и методов для статистических целей. Также компания может собирать данные при помощи третьих лиц. Более того, исходя из соглашения, приложение оставляет за собой право делиться данными, чтобы «поддерживать и расширять свои услуги». Под такими данными понимаются списки контактов, учетные записи социальных сетей, фотографии, адреса электронной почты, IP-адреса, а также записи звонков.