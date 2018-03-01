Ставку по ипотечным кредитам нужно снизить до 7—8%, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

«В прошлом году было выдано около одного миллиона ипотечных кредитов. В целом нам нужно и дальше снижать ставку до 7—8%. Ипотека должна быть доступна для большинства семей», — рассказал он в ходе выступления.

«Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны, но стремиться нужно, безусловно, к 7%. Это уж точно», — подчеркнул Путин. «Мы можем и должны это сделать», — заявил он.

Президент видит три фактора для достижения этой цели: рост дохода граждан, снижение ставок по ипотечному кредитованию и рост предложения.

«Не менее пяти миллионов человек в год должны улучшать свои жилищные условия. Это сложная задача — прыгнуть с трех миллионов до пяти. Но это решаемая задача. Ипотека должна быть доступна для большинства семей», — отметил он.

«Сейчас это подзабылось, но в 2001 году по всей России было выдано четыре тысячи ипотечных кредитов, ставка доходила до 30%, более половины кредитов были выданы в валюте. В прошлом году выдано около миллиона ипотечных кредитов, а ставка опустилась ниже 10%», — привел он пример.