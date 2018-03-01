Финансовые активы, которые перешли под контроль государства в результате оздоровления банковского сектора, должны быть выведены на рынок, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

«Доля государства в экономике должна постепенно снижаться. В этой связи отмечу, что в последнее время в результате оздоровления банковской системы под контроль государства перешел ряд финансовых активов, но надо их энергично выводить на рынок и продавать», — сказал Путин.