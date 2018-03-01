Рост благосостояния и снижение уровня бедности должны стать ключевыми задачами на ближайшие годы, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

«Что должно быть приоритетом для нас? Считаю главным фактором развитие благополучия людей, достаток в российских семьях. В 2000 году за чертой бедности жили 42 миллиона человек, в 2012 году нам удалось снизить этот уровень до 10%. Из-за кризиса бедность подросла, сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан, это недопустимо много. Многие работающие люди живут недопустимо скромно. Мы приравняли минимальную оплату труда к прожиточному минимуму. Это важный шаг, но не фундаментальное решение проблемы, надо обновить структуру занятости, которая зачастую архаична, дать людям работу, которая будет приносить достаток. Надо решить одну из ключевых задач — обеспечить рост реальных доходов граждан и за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности», — заключил он.