Макроэкономическая ситуация открывает возможности для долгосрочного роста, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

«У Москвы уже есть опыт реализации масштабных проектов в социальной сфере, а макроэкономическая ситуация открывает возможности для долгосрочного роста», — считает президент.



«Ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Я подчеркну, решающими. Технологическое отставание неизбежно ведет к размыванию человеческого капитала», — заключил Путин.

