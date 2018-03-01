Против японской криптовалютной биржи Coincheck, у которой хакеры похитили более $530 млн в токенах NEM, подан еще один коллективный иск в суд. В нем 132 трейдера требуют возврата 228 млн иен (около $2,1 млн).

Это не первый коллективный иск трейдеров. Ранее другая группа также подала судебный иск против криптобиржи. Они требовали возмещения убытков, связанных со снижением курса замороженных цифровых активов.

Как напоминает ForkLog , ранее криптобиржа пообещала выплатить пострадавшим клиентам $400 млн из собственных средств, однако это привлекло внимание местных регуляторов. Агентство по финансовым услугам Японии провело обыск офиса биржи Coincheck по делу о краже $534 млн в криптовалюте.