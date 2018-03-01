Они требуют возврата около 2,1 млн долларов.
Против японской криптовалютной биржи Coincheck, у которой хакеры похитили более $530 млн в токенах NEM, подан еще один коллективный иск в суд. В нем 132 трейдера требуют возврата 228 млн иен (около $2,1 млн).
Это не первый коллективный иск трейдеров. Ранее другая группа также подала судебный иск против криптобиржи. Они требовали возмещения убытков, связанных со снижением курса замороженных цифровых активов.
Как напоминает ForkLog, ранее криптобиржа пообещала выплатить пострадавшим клиентам $400 млн из собственных средств, однако это привлекло внимание местных регуляторов. Агентство по финансовым услугам Японии провело обыск офиса биржи Coincheck по делу о краже $534 млн в криптовалюте.
Оценить:
Нет комментариев