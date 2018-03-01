Президент России Владимир Путин призвал упростить налоговую отчетность и облегчить деятельность предпринимателей. Об этом он рассказал в ходе своего послания Федеральному собранию.

«Нужно сделать так, чтобы россияне могли открыть свое дело одним кликом. Необходимо полностью освободить от налоговой отчетности самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также упростить процедуру для малого бизнеса», — рассказал он в ходе выступления.



Путин подчеркнул, что налоговую отчетность, связанную с контрольно-кассовой техникой, также нужно упрощать.

«Перевести в цифровую сферу документооборот между государственными структурами, чтобы получить всю информацию в одном месте», — отметил Путин.

«Для всех, кто готов честно работать и служить, Россия всегда будет страной возможностей», — подытожил он.

Цифровизация работы властей позволит повысить прозрачность и бороться с коррупцией, отметил президент РФ.

