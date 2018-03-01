В настоящее время есть возможность для снижения процентных ставок и повышения доступности кредитных средств , сказал президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

«У нас есть возможность, не разгоняя инфляцию, постепенно снижать процентные ставки, повышать доступность кредита. Рассчитываю здесь на поддержку со стороны Банка России, что, принимая решения, реализуя денежно-кредитную политику, развивая финансовые рынки, он будет работать в контакте с правительством для создания условия для той цели, к которой мы стремимся, — повышение темпов экономического роста», — подчеркнул он.