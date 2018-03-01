Промсвязьбанк запустил сервис отправки налоговой отчетности и электронного документооборота с контролирующими органами в системе PSB On-Line с налоговым календарем с напоминанием о сроках предоставления данных и оправкой отчетности во всеконтролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, ФСРАР и РПН.

По словам Ивана Паткина, директора по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка, отправка налоговой отчетности через интернет-банк - очень удобный и безопасный способ предоставления информации в контролирующие органы, который позволит сэкономить время и обеспечить сохранность данных практически в любое время и в любом месте.

Проект был реализован совместно с компанией ЗАО «Калуга Астрал», говорится в сообщении кредитной организации.

«Совершенно очевидно, что наш сервис оценят за возможность значительно сэкономить время на общении с госорганами», — отметил Игорь Ильич Чернин, директор ЗАО «Калуга Астрал».