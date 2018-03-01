Уход «дочек» российских банков с госкапиталом из Украины очевиден, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«За три последних года доля банков с государственным российским капиталом в чистых активах банковской системы Украины сократилась практически вдвое: с 10,6% до 5,6%», — сказал президент во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Глава государства констатировал, что в течение 2017 года чистые активы «дочек» российских банков с государственным капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц — уменьшился на 28% и 34% соответственно..



По его словам, очевидным является процесс выхода из украинского рынка данных банков, который постепенный, регулируемый и не стимулируется ни одним государственным органом Украины.

«Во-первых, его нужно осуществить так, чтобы не нанести вред украинской экономике и обеспечить стабильность функционирования банковской системы Украины. Во-вторых, позаботиться о том, чтобы сохранились средства украинских предприятий и вклады физических лиц-украинцев, которые пришли в эти банки еще задолго до начала российской агрессии», — отметил президент.

Порошенко сказал, что достигнутый результат является прямым эффектом прошлогоднего решения СНБО о санкциях в отношении российских банков, которые были введены по предложению НБУ. «На его выполнение Национальный банк разработал механизм, которым было запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. Эти ограничения касались предоставления межбанковских кредитов, приобретения ценных бумаг, размещения средств на корсчетах, выплаты дивидендов, распределения прибыли и капитала», — рассказал он.

Нацбанк Украины в 2017 году по поручению СНБО предложил применить санкции против Сбербанка, ВиЭс Банка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка. Президент Петр Порошенко 16 марта 2017-го своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на один год. Документ предусматривает запрет на вывод капитала в пользу материнских структур.