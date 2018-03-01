Держатели карт Visa, выпущенных Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР), могут присоединиться к акции «Плати смартфоном на бегу» и получить скидки в кино и сладости в кофейне. Сроки акции с 1 по 30 марта 2017 года.

Покупая с помощью сервисов бесконтактной оплаты (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay) билеты в сети кинотеатров «Киномакс» в Москве, Красноярске, Тюмени, Перми, Уфе, Иркутске, Казани, Самаре, Челябинске, Екатеринбурге, Краснодаре владелец карты Visa получит скидку 10%, а также увеличенную порцию попкорна.

За оплату смартфоном любой покупки с собой от 100 рублей в сети кофеен «Хлеб насущный» в Москве и Санкт-Петербурге, держатели карты смогут бесплатно получить эклер в подарок.

Напомним, что наиболее распространенные сервисы бесконтактной оплаты со смартфона стали доступны клиентам УБРиР в конце 2017 года.