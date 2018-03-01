По данным СoinМarketСap , на 14.00 по мск курс биткоина вырос за сутки на 0,53% и составил $10,699 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $180,7 млрд.

Ethereum за 24 часа вырос в цене на 0,35%. Его курс - $0,871 тыс. при капитализации $85,3 млрд.

Курс Ripple понизился на 0,89% за прошедшие сутки до $0,91. Капитализация криптовалюты составляет $35,6 млрд.

Четвертая по капитализации ($21,8 млрд) криптовалюта Bitcoin Cash подорожала на 5,2% за 24 часа. Ее курс сейчас составляет $1,286 тыс.

Курс Litecoin снизился на 1,1% за сутки и составляет сейчас $0,209 тыс. Капитализация криптовалюты - $11,5 млрд.

Общая рыночная капитализация всех криптовалют в настоящее время - $451,5 млрд.

По словам Ивана Марчены, аналитика Forex Club, в течение дня можно прогнозировать умеренное укрепление курса основных криптовалют. Негативным для рынка можно назвать заявление основателя Microsoft Билла Гейтса, который предупредил о смертельной опасности криптовалют и отметил, что они являются очень рискованным инструментом для долгосрочных инвестиций.