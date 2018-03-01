Поставленная президентом РФ Владимиром Путиным цель увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к середине следующего десятилетия сложная, но достижимая. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает РИА Новости.



Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в четверг заявил, что Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза.

«Это амбициозная цель, труднодостижимая, но мы будем к этому стремиться. Этого нужно достигать, чтобы страна могла обеспечивать все социальные потребности, потребности развития инфраструктуры, обороноспособности», — сказал Орешкин.