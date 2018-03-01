В феврале оценка наблюдаемой россиянами инфляции достигла минимального значения за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные опроса ООО «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.



Постепенно расширяется и становится более разнородным круг товаров, по которым население отмечает замедление роста цен. Согласно опросу, респондентов стала реже беспокоить динамика цен на бензин, рыбу и морепродукты, фрукты и овощи, сыр и колбасы, лекарства, куриные яйца, одежду, кондитерские изделия, алкоголь и электронику.

Оценка инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев также обновила исторический минимум. Однако их уровень все еще остается высоким, а доля тех, кто ожидает инфляцию вблизи 4%, все еще составляет менее трети опрошенных. Таким образом, сохраняется потенциал для снижения инфляционных ожиданий.

Оценки изменения материального положения за прошедший год сохранили в феврале положительную динамику, улучшились также ожидания на год вперед. Респонденты стали более оптимистичны в своих потребительских настроениях, однако все еще осторожно подходят к совершению крупных покупок.