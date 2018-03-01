Исполком Казани объявил о начале аккредитации банков на участие в программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Субъектов МСБ могут получить кредиты в размере до 10 млн рублей на срок не более трех лет.

Размер годовой процентной ставки банка для кредитования заемщиков не должен превышать 10,5%, часть ставки банкам субсидируется. Банки — участники программы должны также предоставлять кредит до 1 млн рублей без залога, сообщает TatCenter .

Заявки на участие в программе принимаются до 21 марта. Итоги подведут 22 марта. Аккредитационную комиссию возглавил замглавы исполкома столицы РТ Ильдар Шакиров.

В 2017 году исполком Казани субсидировал 5% ставки по кредиту банка-оператора в течение первых 2 лет действия кредитного договора. Предприниматели получили кредиты под 4,5%.