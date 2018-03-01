Московский городской суд продлил до 9 июня срок содержания под стражей полковника, бывшего сотрудника МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупционных преступлениях, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Бывший временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его сообщник с целью получения взятки инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, который занимается ресторанным бизнесом. Тот был вынужден передать в качестве взятки 800 тыс. долларов США, при этом первоначально сообщники требовали передать им 5 млн долларов.

Из пресс-релиза Следственного комитета РФ следует, что через год Захарченко и его сообщник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту его сети ресторанов. С помощью нее обвиняемый сэкономил более 3,5 млн рублей на оплате счетов, так как указанные заведения он посещал несколько раз в неделю. Также следствием установлено, что в 2016 году Захарченко предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз всех документов и оргтехники с целью предотвращения их изъятия.

Действия Захарченко квалифицированы по статьям 285 (злоупотребление полномочиями), 290 (получение взятки в особо крупном размере) и 294 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования). Свою вину в инкриминируемых преступлениях полковник не признает.



Мосгорсуд 14 марта проверит законность решения об обращении в доход государства денежных средств и другого имущества Захарченко. Ранее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании денежных средств и другого имущества, принадлежащих Захарченко и его родственникам. Так, в доход государства, в случае вступления решения в законную силу, будет обращено имущество на общую сумму порядка 9 млрд рублей, включая 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах столицы, четыре дорогостоящих автомобиля, денежные средства в размере около 8 млрд рублей, а также золотой слиток.