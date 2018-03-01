Российское правительство пока не обсуждает приватизацию банков, но в коротком периоде надо продать их все. Об этом заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РИА Новости.

«Сейчас не обсуждается (приватизация банков)… Наш подход был всегда, что к приватизации госбанков мы должны рано или поздно прийти», — сказал Моисеев.

Но, по его словам, это должно быть сделано таким образом, чтобы в короткий период не оставалось вообще банков. «Будет неправильно, если останется один», — считает он.

