Ранее глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов назвал наиболее вероятными кандидатами на роль банка для консолидации «плохих» активов «Траст» и Рост Банк.
Банк для консолидации проблемных активов не будет создан на базе банка «ФК Открытие», сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, передает ТАСС.
«Я не знаю, что это за банк. Я знаю, что он не будет среди тех, которые будут консолидированы в «Открытии», — сказал замминистра.
Ранее глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью агентству Reuters назвал наиболее вероятными кандидатами на роль банка для консолидации «плохих» активов «Траст» и Рост Банк .
В начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает возможность выделения специального банка для консолидации в нем «плохих» долгов. Ранее в санируемом банке «ФК Открытие» заявили о планах передать проблемные активы группы «Открытие» в специальную структуру. В отдельной структуре могут быть консолидированы «плохие» активы, которые есть на балансе «ФК Открытие», «Траста», пенсионных фондов и «Росгосстраха», говорил Задорнов.
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