Банк для консолидации проблемных активов не будет создан на базе банка «ФК Открытие», сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, передает ТАСС .

«Я не знаю, что это за банк. Я знаю, что он не будет среди тех, которые будут консолидированы в «Открытии», — сказал замминистра.

Ранее глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью агентству Reuters назвал наиболее вероятными кандидатами на роль банка для консолидации «плохих» активов «Траст» и Рост Банк .

В начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает возможность выделения специального банка для консолидации в нем «плохих» долгов. Ранее в санируемом банке «ФК Открытие» заявили о планах передать проблемные активы группы «Открытие» в специальную структуру. В отдельной структуре могут быть консолидированы «плохие» активы, которые есть на балансе «ФК Открытие», «Траста», пенсионных фондов и «Росгосстраха», говорил Задорнов.