Министерство финансов внесло норму о создании российской биржи по обмену криптовалют в текст законопроекта «О цифровых финансовых активах». Об этом сообщил RNS заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Да, но это предмет разногласий», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в ходе форума «Криптосреда» замминистра связи Алексей Козырев заявил, что предложение Минкомсвязи о создании российской площадки по обмену криптоактивов учтено в профильном законопроекте Минфина.

«Мы предложили создать такую площадку, можно называть ее биржей, на которой можно было бы намайненные активы превратить в фиатную валюту, соответственно, задекларировать этот доход, платить с него налоги. Операции на бирже, поскольку они для государства будут прозрачными, будут облагаться налогами. Примерно такая конструкция сейчас положена в проект закона», — сказал он.

В конце января Минфин заявил о разногласиях с ЦБ по вопросу обмена криптовалют на рубли и иностранную валюту.

«По законопроекту имеется разногласие с Банком России в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество. По мнению Банка России, данные сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования», — отметили тогда в Минфине.

По мнению ведомства, запрет на сделки с криптовалютами создаст условия для их использования как инструмента обслуживания нелегального бизнеса, а также отмывания денег.