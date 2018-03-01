Заместитель председателя правления ВТБ Михаил Сухов 1 марта покидает группу, где он проработал чуть более года. Сейчас Сухов ищет новое место работы, пишет «Коммерсант».



В группе ВТБ подтвердили, что вчера был последний рабочий день Сухова, отказавшись от комментариев о причинах его ухода и дальнейших планах.

В ВТБ Сухов отвечал за риски в части постепенного перехода на «Базель III», проблемы налоговой политики и др. До прихода в ВТБ Сухов 23 года проработал в ЦБ. На момент увольнения из Банка России он занимал должность зампреда и курировал надзор за системно значимыми кредитными организациями, а также лицензирование и финансовое оздоровление кредитных организаций.

О возможном уходе Михаила Сухова из ВТБ сообщалось в конце прошлого года. Среди причин назывались неспособность Сухова сработаться с командой, а также то, что он не смог помочь группе укрепить взаимопонимание с регулятором, что, собственно, и было его ключевой задачей.

По информации издания, Сухов сейчас сосредоточен на поиске нового места работы. В группе ВТБ искать замену ушедшему топ-менеджеру не планируют, его обязанности будут перераспределены между профильными зампредами.