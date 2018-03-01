ВВП еще долго останется основным индикатором экономического роста, однако его нужно дополнять, и поиск альтернатив ведется аналитиками. Об этом сообщил глава ЦСР Алексей Кудрин, выступая на заседании «Интеллектуального клуба PwC».



«ВВП еще долго будет служить базовым показателем в оценке развития государства. Он не является самым лучшим показателем, но ничего лучше сегодня не нашли. Но ВВП, оставаясь основным показателем, должен быть дополнен», — считает Кудрин.

По его словам, в настоящее время эксперты — макроэкономисты ведут поиск новых решений, показателей, которые заменят и дополнят ВВП.

Кудрин отметил, что сегодня ВВП как показатель имеет недостатки для новой модели роста экономики, так как это скорее показатель индустриальной эпохи. «Мы видим как новые технологии не всегда приводят к росту ВВП, но дают рост производительности», — сказал глава ЦСР. Кудрин предупредил, что современная экономика с учетом быстрого технологического развития, возможно, создаст новое неравенство, и это новый риск.