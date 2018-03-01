Через две недели, 14 марта должен состояться хардфорк MoneroV. Он пройдет в программном коде криптовалюты Monero, которую Европол назвал популярной среди преступников из-за анонимности транзакций — их практически невозможно отследить. При этом держатели монет получат новые токены XMV в соотношении 1:10.

Разработчики планируют изменить протокол, чтобы сделать его более децентрализованным, так как добыча валюты при помощи оборудования ASIC может привести к централизации сети, сообщает РБК .

Как считают эксперты, Биржи вряд ли станут поддерживать альткоин. Для того, чтобы получить новые токены, пользователям будет необходимо ввести секретный ключ в новый кошелек, что потенциально может привести к потере средств.